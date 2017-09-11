В Мурманской области вынесено решение по делу о нарушителях государственной границы РФ

Елена Ямаш.

Осуждены двое сирийцев - нарушители государственной границы РФ. В июле этого года они были задержаны карельскими пограничниками. Документов, удостоверяющих личность, мужчины при себе не имели. По результатам проверки следственным отделом УФСБ России по Мурманской области возбуждено уголовное дело. Иностранцы были заключены под стражу. Решением Печенгского районного суда они привлечены к уголовной ответственности. Следующие полгода сирийцы проведут в исправительной колонии общего режима.





