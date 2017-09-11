Праздник духа и единения. Традиционные осенние саамские игры в селе Лопарская собрали гостей на берегу реки Кола

Артем Дашевский.

Большой праздник, поздравления с которым принимали представители коренного малочисленного народа саами.

Уже в 21 раз в маленьком селе Лопарская в самом сердце Кольского района развивается национальный саамский флаг. На берегу реки Кола дан старт очередным осенним саамским играм. Марина Посликова вместе с мужем преодолели почти три тысячи километров. Приехали из Орловской области.

Гость XXI традиционных саамских игр Марина Посликова: "В такой день - счастья, удачи, осеннего настроения, вот именно бабьего лета, чтобы было вот так всегда прекрасно".

Калейдоскоп творчества. По традиции под открытым небом - большой концерт. Как по велению высших сил, ледяной пронизывающий ветер стихает, когда на сцену выходят исполнители древних саамских йоиков. Местные шутят - "заклинатели погоды" подарили гостям не только хорошее настроение, но и настоящее бабье лето.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Сегодня прекрасный день, больше улыбок, больше радости. Приобщиться к культуре и спорту, который сегодня будет показан на этих XXI традиционных саамских играх".

Действительно, спортивная составляющая праздника как всегда насыщенная. Ловля рыбы на банку, стрельба из арбалета, метания няртолы, прыжки через нарты и традиционная изюминка игр - женский саамский футбол.

Баталии развернулись как всегда не шуточные. В итоге, в упорной борьбе и уже не в первый раз победу одержала сборная города Колы. Но а подкрепить силы после изнуряющих спортивных состязаний гости могли свежей ухой из семги и крепким горячим чаем.

Руководитель "Ассоциации Кольских саамов" Елена Яковлева: "Настроение и у нас, саамов, прекрасное, и у наших гостей, у наших друзей. Всё очень здорово организовано, мы благодарим администрацию Мурманской области и Кольского района за прекрасное наше принятие, за красивый праздник".

Осенние саамские игры в Лопарской уже называют малыми национальными олимпийскими играми. Праздник духа и единения. В завершении лучшим спортсменам вручили заслуженные награды.

XXI традиционные осенние саамские игры в Лопарской официально закрыты. Но яркий самобытный праздник прощается совсем ненадолго. Уже меньше чем через полгода флаг коренного народа Севера поднимется на зимних саамских играх, которые пройдут в рамках традиционного Праздника Севера.









