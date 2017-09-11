В центральной части региона - два крупных ДТП. Двое погибших, четверо госпитализированных

Елена Ямаш.

Тревожные новости из Кировска. Там случилось сразу два ДТП со смертельным исходом. Одно на трассе между Апатитами и Кировском. После неудачной попытки пойти на обгон, автомобиль "Мерседес" перевернулся и улетел в кювет. 21-летняя апатитчанка погибла на месте. 23-летний водитель - по предварительным данным, он был нетрезв - и два пассажира иномарки госпитализированы. Вторая авария произошла в городе. Несмотря на красный сигнал светофора, на оживленный перекресток вылетела "Ауди". От столкновения с другой иномаркой, немецкое авто выбросило на тротуар. Водитель погиб на месте, двух пассажиров госпитализировали.





