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11.09.2017 17:55

16 сентября в Мурманской области состоится «Кросс нации – 2017»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили грядущий спортивный праздник. В субботу, 16 сентября, в 84 регионах Российской Федерации пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». По традиции Мурманская область примет активное участие в одном из самых массовых спортивных событий страны.

«Наш регион входит в число субъектов России, проводящих «Кросс нации» на своей территории с самого начала проекта. Традиционно центральный старт в Мурманской области проходит на базе спортивного комплекса «Долина Уюта». В этом году планируется участие около 5000 человек в 13 муниципальных образованиях региона», – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

Регистрация участников проводится с 14 по 16 сентября в административно-бытовом комплекса «Долины Уюта». Начало соревнований – 16 сентября, в субботу, в 12.00.
 
Губернатор Мурманской области пригласила всех принять участие в Кроссе нации, а главам муниципальных образований поручила провести кросс на местах.


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