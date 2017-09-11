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11.09.2017 17:13

На встрече с журналистами свою оценку итогам Единого дня голосования в Мурманской области дал председатель регионального парламента Сергей Дубовой

Владимир Волков.

По его мнению, выборы в муниципальные советы депутатов еще раз доказывают, что северяне оценивают кандидатов по конкретным делам. В ходе предвыборной кампании многие выдвиженцы не только внесли интересные предложения, но и смогли реализовать их на практике. В Мурманске на три вакантных мандата претендовали 16 человек. Лидером голосования по третьему округу стала руководитель муниципальной стоматологической клиники Татьяна Елпанова. В избирательном округе №5 победу одержали самовыдвиженец Антон Набатов и директор 5-й мурманской школы Ирина Ускова.
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Хотелось бы поблагодарить жителей Мурманской области, пришедших на избирательные участки в день голосования, за активную гражданскую позицию, а тех избирателей, кто голосовал за кандидатов от "Единой России", за оказанную поддержку и доверие".
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