На встрече с журналистами свою оценку итогам Единого дня голосования в Мурманской области дал председатель регионального парламента Сергей Дубовой

Владимир Волков.

По его мнению, выборы в муниципальные советы депутатов еще раз доказывают, что северяне оценивают кандидатов по конкретным делам. В ходе предвыборной кампании многие выдвиженцы не только внесли интересные предложения, но и смогли реализовать их на практике. В Мурманске на три вакантных мандата претендовали 16 человек. Лидером голосования по третьему округу стала руководитель муниципальной стоматологической клиники Татьяна Елпанова. В избирательном округе №5 победу одержали самовыдвиженец Антон Набатов и директор 5-й мурманской школы Ирина Ускова.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Хотелось бы поблагодарить жителей Мурманской области, пришедших на избирательные участки в день голосования, за активную гражданскую позицию, а тех избирателей, кто голосовал за кандидатов от "Единой России", за оказанную поддержку и доверие".





