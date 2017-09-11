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11.09.2017 17:15

Губернатор Марина Ковтун поручила навести порядок на муниципальных рынках, где происходит свободная реализация браконьерских биоресурсов

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2018 года вводится обязательная электронная сертификация товаров, подлежащих ветеринарному контролю. Ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только в электронном виде с использованием Федеральной государственной системы «Меркурий», разработчик и оператор которой – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору. О ходе внедрения электронной сертификации в Мурманской области шла речь на оперативном совещании под председательством губернатора Марины Ковтун.

«Электронная ветеринарная сертификация обеспечивает внедрение национальной системы прослеживаемости продукции животного происхождения «от поля до тарелки» и предоставляет возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной продукции в соответствии с требованиями ВТО», – рассказал председатель комитета по ветеринарии Мурманской области Алексей Касаткин.

На территории Мурманской области 178 хозяйствующих субъектов уже охвачены электронной ветеринарной сертификацией с использованием системы «Меркурий», что составляет 42,4% от их общего количества. По официальной информации Россельхознадзора, Мурманская область входит в группу лидеров среди субъектов РФ, в которых за месяц оформлено более 100 тысяч электронных ветеринарных документов. По словам Алексея Касаткина, госветслужба региона полностью готова к работе в новых условиях.

В рамках обсуждаемого вопроса Марина Ковтун подняла практический вопрос применения законодательства, в том числе и ветеринарного.

«В субботу я побывала на Первомайском рынке Мурманска и увидела вопиющую картину: торговец продавал самца дикой семги, истощенного, объячеенного, – попросту говоря, браконьерского. То есть на рынке происходит свободная реализация браконьерских биоресурсов. Почему такая ситуация возможна на рынке, где контролирующие органы?», - обратилась глава региона к руководителям профильных ведомств. Марина Ковтун поручила министру рыбного и сельского хозяйства региона Андрею Иванову в тесном взаимодействии с городской администрацией навести порядок на муниципальных рынках областного центра, а тема свободной продажи браконьерской продукции станет темой отдельного совещания.

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