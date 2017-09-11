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11.09.2017 16:55

По предварительным итогам Единого дня голосования в Мурманской области все 50 депутатских мандатов распределены

Любовь Дубова.

10 сентября выборы проходили в восьми муниципалитетах. В Ковдоре, Териберке и Видяево Советы переизбирались полностью, в остальных  кандидаты боролись за свободные кресла. Всего было заявлено 139 претендентов. Как от политических партий, так и самовыдвиженцев.
Заместитель председателя избирательной комиссии Мурманской области Елизавета Евсюкова: "По результатам голосования у нас 39 депутатских мандатов получили кандидаты, выдвинутые всероссийской политической партией "Единая Россия", 9 - выдвинутых в порядке самовыдвижения, и два кандидата выдвинуты коммунистической партией Российской Федерациию. Таким образом 50 депутатских мандатов были распределены".
Голосование прошло спокойно, жалоб о нарушениях не поступало. Средняя явка избирателей по региону немногим более 28 процентов. В данный момент  обработаны все протоколы. Они доступны на сайте областного избиркома. Окончательные итоги будут подведены в течение 10 дней.



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