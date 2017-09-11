Итоги Единого дня голосования подвели сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области

Елена Сивонен.

10 сентября депутатов местных Советов выбрали в ЗАТО Видяево, Ковдорском районе и Териберке. Довыборы прошли в Мурманске, Никеле, Ревде, Варзуге и Коле. Прозрачно, спокойно, без эксцессов - и это особо подчеркнула губернатор. Не всё гладко с явкой на избирательные участки. В Видяево, Териберке и Варзуге - от 40% и выше. А вот в Ковдорском районе самый низкий показатель - 21%. Выборы признаны состоявшимися.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Уважаемые депутаты! Настоятельно прошу вас помнить - вам оказали доверие тысячи людей, ваших земляков, с которыми вы ходите по одним улицам. Со своими проблемами они пойдут именно к вам, поскольку вы теперь представляете "власть шаговой доступности". Не подведите своих земляков, оправдайте их выбор".

Первая проверка - отопительный сезон. Уже традиционная тема, по крайней мере, последних оперативных совещаний. На них - документарный объезд муниципалитетов. Сегодня в поле зрения - Североморск. Доклад профильного министра короткий и ёмкий. Готовность - 100%. По ЖКХ - вопрос руководству Заозерска. Основание - письмо на электронную почту губернатора. Главу региона жители приглашают поучаствовать, цитата: "в заплыве на короткую дистанцию".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Но не через Кольский залив, как это было намедни на спортивном фестивале "Гольфстрим", и не бассейне, и не в аквапарке, а в широкомасштабной луже. Адрес приглашения - проезд между домами 23 и 24 по улице Рябинина. Так что с вашего позволения я участвовать в заплыве не буду, а вам настоятельно рекомендую - сразу после оперативного совещания отправиться на место и рассказать жителям, когда эта лужа будет ликвидирована".

Глава администрации ЗАТО г. Заозерск Владимир Урошлев: "Это между Рябининой 23 и 25 - находится раскоп, где ремонтируется тепловая трасса. Вода там есть, но за пределы раскопа не выходит".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Муниципалитет можно за день 2 раза обойти пешком - на все вопросы людей ответить. Тогда, наверное, они писать письма не будут и приглашать меня поучаствовать в заплыве на короткую дистанцию".







