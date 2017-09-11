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11.09.2017 15:50

Проверкой готовности к зиме ЗАТО Североморск областная межведомственная комиссия завершила плановую работу в 2017 году

Подготовка к отопительному сезону в регионе – одна из главных тем еженедельных оперативных совещаний под председательством губернатора Марины Ковтун в августе и сентябре. На прошедшей неделе областная межведомственная комиссия завершила плановую работу проверкой готовности к зиме ЗАТО Североморск.

О результатах проверки доложил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

«Все 387 жилых дома в Североморске имеют паспорта готовности к отопительному периоду, запас топлива на котельных АО «МЭС» сформирован в объёме 77% от нормативного. Подготовка к отопительному сезону в Североморске проходит в соответствии с утвержденными графиками», – сообщил руководитель ведомства.

Владимир Гноевский отметил, что сегодня в отстающих – только Кола и Никель – паспорта готовности там оформлены на 85 и 99% жилых домов соответственно.

Марина Ковтун обратилась к руководителям всех муниципальных образований: «Жилищный фонд нужно подготовить к работе в отопительный период с подписанием актов и паспортов готовности до 15 сентября. Информацию о подключении многоквартирных домов необходимо передавать в Минэнерго области. Министерству поручается вести мониторинг подключения домов в случае принятия администрациями решений о начале отопительного периода. Напомню, что каждое муниципальное образование самостоятельно принимает решение о подаче тепла в жилые дома».

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