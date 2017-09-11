В Лопарской прошли 21 традиционные саамские игры

Артем Дашевский.

Маленькое село в Кольском районе в очередной раз собрало большой десант гостей. Насыщенная культурная программа. Большой творческий калейдоскоп исполнителей. От самобытных саамских песен до фолк-рока. Традиционные угощения (уха из семги) и чай с травами.

Председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Лариса Круглова: "Сегодня даже сама погода, мне кажется, как бы прогноз нам не говорил - но сегодня здесь нашаманили, сегодня здесь солнце. Это национальность, которая живет рядом с нами. И мы должны поддерживать их. Я думаю, что сегодня люди, приехавшие сюда поучаствовать, именно это и сделают".

И, конечно, спортивная составляющая. Стрельба из арбалета, метание аркана, ловля рыбы на банку и изюминка любых саамских игр - женский футбол. Баталии разыгрались нешуточные. В итоге победа досталась команде из Колы. Следующие саамские игры ждут гостей в марте. Они пройдут в Мурманске, Ловозере и Краснощелье в рамках традиционного Праздника Севера.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Я очень рада, что наша Кольская земля принимает гостей на таких традиционных национальных саамских играх. И, самое важное - это сохранение этнической культуры. Это социально-экономическое развитие малочисленных народов Севера".







