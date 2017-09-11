В Мурманске сотрудники УФСБ России по Мурманской области возложили цветы к мемориальной доске Феликса Дзержинского

Анастасия Русинова.

Сегодня отмечается 140 лет со дня рождения политического и общественного деятеля. На памятный митинг собрались ветераны управления, руководство и молодые сотрудники. Дзержинский является не только создателем отечественных спецслужб, в начале двадцатого века он был наркомом путей сообщения, занимался развитием народного хозяйства, боролся с беспризорностью. По словам собравшихся, во все времена для тех, кто защищает интересы государства, Дзержинский всегда был и остается нравственным авторитетом и ориентиром в работе.

Заместитель начальника УФСБ России по Мурманской области Константин Яковлев: "Возлагая цветы, мы отдаем дань Феликсу Дзержинскому, напоминаем об истории органов безопасности. Демонстрируем связь времен, поколений тех сотрудников, которые служили в годы вместе с ним, и тех, кто выполняет долг по защите Родины в настоящее время. Сегодняшнее мероприятие - значительное как для молодых, так и для ветеранов органов безопасности, которые прослужив всю жизнь, остаются на посту и сейчас".







