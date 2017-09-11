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11.09.2017 17:40

Социальный проект УФСИН получил высокую оценку на всероссийской выставке-форуме

В Мурманске завершилась масштабная восьмая всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей!», в работе которой приняли участие и сотрудники УФСИН России по Мурманской области.
Начальник отделения психологического обеспечения уголовно-исполнительной инспекции УФСИН Светлана Серебрякова и представитель Частного учреждения социального обслуживания «Центр развития семейных форм устройства детей» Наталья Курдвановская представили успешно реализуемый на протяжении нескольких лет совместный проект «Мир вокруг тебя».
Суть проекта состоит в оказании всесторонней социально-психологической помощи осужденным женщинам, имеющим несовершеннолетних детей.
Представленный проект включает в себя проведение комплекса различных мероприятий, таких как юридические консультации, тренинги, в том числе по трудоустройству, занятия по повышению уровня правовой информированности, оказание социально-психологической поддержки, организация совместной досуговой деятельности.
Во время действия проекта услугу комплексного социального сопровождения получили свыше 20 находящихся в конфликте с законом женщин, воспитывающих 25 несовершеннолетних детей.
Главным критерием эффективности участия осужденных женщин с детьми в проекте «Мир вокруг тебя», по мнению Светланы Серебряковой, является отсутствие по настоящее время фактов привлечения осужденных женщин, участниц проекта, к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а также совершения ими повторных преступлений.
-Уже сейчас можно констатировать, что у осуждённых повысилось ответственное отношение к отбыванию наказания, - говорит Светлана Григорьевна, - а также появились собственные ресурсы для преодоления жизненных кризисов, и усилилась ориентация на сохранение семейных ценностей.
Совместный социальный проект «Мир вокруг тебя» вызвал большой интерес у участников всероссийского форума. Социальные работники из многих регионов России высоко оценили успешную практику взаимодействия государственной структуры с негосударственным сектором.

/ Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области /
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