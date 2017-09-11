Судебные приставы региона проведут прием граждан

13.09.2017 с 10:00 до 12:00 в отделе судебных приставов ЗАТО г. Североморск состоится выездной прием граждан заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области - заместителя главного судебного пристава Мурманской области Косоурихиной Е.Н. (по адресу г. Североморск, ул. Ломоносова, д. 3, тел. 8 (815 37) 4-79-35).



15.09.2017 с 08:00-10:00 в отделе судебных приставов г. Кандалакши состоится выездной прием граждан заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области-заместителя главного судебного пристава Мурманской области Ширяева П.В.

(по адресу г. Кандалакша, ул. Чкалова, д. 61, тел. 8 (815 33) 9 57 52).



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