Мурманчанин осужден за незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере и кражу

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Л., 1977 г.р.

Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.228УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), а также в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

В судебном заседании установлено, что подсудимый 02 марта 2017 года, находясь в торговом зале магазина «Дикси», расположенного в д.40 по ул.Орликовой в г.Мурманске, испытывая материальные затруднения, тайно похитил со стеллажей принадлежащее АО «Дикси Юг» имущество (алкогольную продукцию) на общую сумму 4 736 рублей 22 копейки.

С похищенным имуществом Л. с места совершения преступления скрылся и распорядился по своему усмотрению, причинив АО «Дикси» имущественный ущерб.

Кроме того, он же 03 мая 2017 года незаконно, без цели сбыта, для личного употребления хранил при себе вещество общей массой 0,8916 гр, содержащее в своем составе наркотические средства героин, ацетилкодеин, 6- моноацетилморфин и 3- метилфентанил, т.е. в особо крупном размере, до момента его задержания сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее судим, в том числе и за совершение аналогичного преступления, привлекался к административной ответственности, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, является наркозависимым лицом.

Суд, учтя все обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, личность подсудимого, мнение государственного обвинителя, назначил Л. окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.



/ Прокуратура Мурманской области /



