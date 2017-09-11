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11.09.2017 16:15

Опубликована новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации»

На официальном интернет-сайте Правительства Российской Федерации опубликован текст государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.09.2017 № 1064 в новой редакции.

В период 2018-2020 годов в рамках подпрограммы по формированию опорных зон развития и обеспечения их функционирования, создания условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации планируется законодательное закрепление статуса Арктической зоны РФ, как особого объекта государственного управления и принципов социально-экономического развития макрорегиона на основе формирования опорных зон развития, в числе которых Кольская опорная зона; апробация механизма формирования опорных зон развития Арктической зоны РФ и разработка комплексных проектов по созданию опорных зон развития и другие мероприятия.

Так, к концу 2018 года предполагается завершение разработки порядка и критериев отбора проектов для включения в перечень мероприятий и приоритетных проектов в рамках опорных зон развития, порядка их формирования и функционирования. После этого намечена реализация пилотных проектов по формированию опорных зон развития.

В период 2021-2025 годов в рамках реализации госпрограммы планируется развитие ресурсной базы Арктической зоны Российской Федерации; обеспечение реализации крупных инфраструктурных проектов в Арктике, модернизация транспортной и обеспечивающей инфраструктуры; обеспечение государственной поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в макрорегионе, прежде всего в области освоения ресурсов углеводородов, других полезных ископаемых и водных биологических ресурсов, за счет внедрения инновационных технологий, развития транспортной и энергетической инфраструктуры, современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и другие мероприятия.

Текст документа также размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.


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