Тысячи участников и зрителей. Чем в этот раз отметился международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим"?

Любовь Дубова.

Масштабный, семейный, жаркий. В столице Заполярья вновь прогремел международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим". Который в прошлом году пришел на смену "Мурманской миле". Праздник собрал несколько тысяч участников и зрителей у Кольского залива, подтвердив гордое звание "бренд Мурманска".

"Гольфстрим" ранним утром открыли экстремалы - участники международного заплыва. Холодные воды Кольского залива преодолели 20 спортсменов. Быстрее всех это сделал голландец Феджил Хестерман. Чтобы проплыть 1200 метров ему понадобилось 15 минут 18 секунд. На берегу победителя встречала мама.

Победитель Международного заплыва через Кольский залив (Голландия) Феджил Хестерман: "Спасибо, что пришли, болели, поддерживали меня. Мурманск хороший город, я второй раз приезжаю сюда".

В женском заплыве лучший результат у Маргариты Карпачевой из Новосибирска. Девушка повторила свой прошлогодний успех. Окунуться в холодную воду пришлось и участникам "Крейзи-мили". Её пробежали, проползли, проплыли почти полсотни команд.

Тем временем на эстакаду моста автобусами доставляли участников легкоатлетического пробега. Здесь же - церемония открытия международного спортивного фестиваля "Гольфстрим".

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дорогие земляки, это праздник спорта, это праздник здоровья, это праздник молодости. И сегодня просто замечательный день, который объединил всех нас здесь ради того, чтобы вдохнуть свежего морского воздуха, проболеть, пробежать, состязаться в соревнованиях".

Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Я уверен, что наш северный характер проявляется во всех сферах жизни. И наши жители Заполярья всегда стремятся только к победе и никогда не сдаются".

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня мы свяжем два берега Кольского залива замечательными спортивными соревнованиями. Самые мужественные из нас уже преодолели Кольский залив вплавь, а те, кто хочет установить рекорд в беге, собрались здесь, на левом берегу залива. Я уверен, проигравших сегодня не будет".

Свою милю - 1611 метров - по мосту проехали мотоциклисты, северяне на колясках. За ними на роликах - конькобежцы и хоккеисты. И единой белой волной следом около - 10 тысяч человек.

Впервые по Кольскому мосту северяне пробежали летом 2006 года, буквально через несколько месяцев после его открытия. Сегодня массовый легкоатлетический забег стартовал в 12 раз.

Подготовленные спортсмены боролись за призовые места. Всем остальным участникам на память дипломы и, конечно, эмоции. Спортивный дух витал в воздухе весь день. Одна за другой сменяли друг друга команды по пляжному волейболу, регби, мини-футболу. Впервые в истории фестиваля - соревнования по автокроссу.

Блиц-опрос: "Праздник отличный, замечательный, все вообще отлично. - Это семейный праздник. Каждый год приходим, смотрим, наслаждаемся. - Праздник достойный очень и семейный".

Для зрителей военную технику и вооружение представил Северный флот. В финале выступили морские пехотинцы.

Точку в ярком спортивном дне поставила гостья - певица Юлия Михальчик.