Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.09.2017 16:00

По факту подделки документов в Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело

На контрольно-пропускном пункте автодороги Мурманск – Североморск сотрудниками военизированной охраны был установлен 24-летний житель Росляково, который предъявил паспорт с признаками подделки. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.

Полицейскими документы у молодого человека изъяты и направлены на экспертизу. Специалистами было установлено, что северянин незаконно, с помощью липкой ленты, вклеил дополнительные страницы в паспорт с оттиском штампа о регистрации по месту жительства в ЗАТО г. Североморск, с целью проезда через КПП на территорию ЗАТО.

По факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57
Евро = 68.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.