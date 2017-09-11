По факту подделки документов в Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело

На контрольно-пропускном пункте автодороги Мурманск – Североморск сотрудниками военизированной охраны был установлен 24-летний житель Росляково, который предъявил паспорт с признаками подделки. На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной.



Полицейскими документы у молодого человека изъяты и направлены на экспертизу. Специалистами было установлено, что северянин незаконно, с помощью липкой ленты, вклеил дополнительные страницы в паспорт с оттиском штампа о регистрации по месту жительства в ЗАТО г. Североморск, с целью проезда через КПП на территорию ЗАТО.



По факту в отношении северянина возбуждено уголовное дело по факту подделки документов в соответствии с ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.



/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/



