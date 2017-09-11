В Мурманском областном художественном музее откроется выставка, посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде

13 сентября в 11.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 13, 1 этаж, холл) начнет работу выставка «Мудрый японец Кензо Такада», посвящённая японскому модельеру и дизайнеру Кензо Такаде.



Кензо Такаде, основателя собственного бренда «Kenzо», называли лучшим японским модельером в Европе, первым японцем в Париже и самым знаменитым европейцем японского происхождения.



В экспозиции будут представлены парфюмерные флаконы марки Kenzo разных лет из частных коллекций.



Выставка будет работать до 15 октября.



/Комитет по культуре и искусству Мурманской области/