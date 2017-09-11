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11.09.2017 15:00

В Кольском районе сотрудники ГИБДД провели «Брейн-ринг» по правилам дорожного движения для школьников

На днях в МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» прошло мероприятие «Правила дорожные детям знать положено» для учеников школы №2 г. Кола. Организаторами выступили сотрудники библиотеки совместно с ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!»

Мероприятие открыл короткий экскурс в историю появления правил дорожного движения.

Затем началась игра, которая проходила в форме «Брейн-ринга». Участники были поделены на 4 команды: «Пешеходы», «Водители», «Светофор», «Зебра». После выбора капитанов ребятам принялись выполнять задания, подготовленные для них инспекторами ОГИБДД. О готовности команды капитаны сообщали свистком. Задания включали в себя тесты на знание правил для пешеходов и велосипедистов; кроссворд на знание видов транспорта; карточки, на которых надо было проложить правильный безопасный маршрут; загадки на знание дорожных знаков; подготовку сценки-пантомимы на заданную ситуацию и активную игру «Такси».

Пока строгое жюри подводило итоги, ребята нарисовали веселые смайлики на зеленых воздушных шарах, которые впоследствии унесли с собой.

Лучше всех справилась с заданиями команда «Пешеходов», 2-е место у «Зебры», а команды «Водители» и «Светофор» набрали одинаковое количество баллов и разделили 3-е место.

По мнению организаторов, после такой веселой и полезной игры Правила дорожного движения запомнятся ее участникам надолго и, выходя на улицу, они будут осторожнее и внимательнее.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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