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11.09.2017 13:40

Северный флот приступил к вывозу металлолома, собранного в Арктике на острове Котельный

Экологический взвод Северного флота завершил укладку в контейнеры спресованную бочкотару и другой металлолом, собранный на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в ходе летнего сезона 2017 года. Всего было заполнено 83 двадцатитонных транспортных контейнера. Их общий вес составляет около 1000 тонн.
Сегодня была окончена погрузка контейнеров на теплоход «Капитан Данилкин», который в начале сентября привёз на остров котельный продовольствие, вещи и строительные материалы в рамках программы северного завоза. В ближайшее время судно отправится в обратный путь и доставит загруженный металлолом на материк.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный экологическим взводом Северного флота была начата в 2015 году. За три года работ с него вывезено более 2000 тонн металлолома.
Экологической очисткой острова Котельный архипелага Новосибирских островов занимаются 30 военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота. В текущем году для повышения эффективности их работы на остров доставлены два новых гидравлических пресса, предназначенных для прессовки бочкотары, составляющей основную долю арктического мусора. За летний период 2017 года североморцы собрали и спрессовали более 15 тысяч 200-литровых бочек из-под нефтепродуктов.


/Пресс-служба Северного флота/
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