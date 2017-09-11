Житель Североморска предстанет перед судом за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения

Прокуратурой г.Североморска утвержден обвинительный акт в отношении ранее несудимого гражданина Российской Федерации С., 1993г.р., работающего в воинской части, зарегистрированного и проживающего в ЗАТО г. Североморск.

Уголовное дело расследовалось отделом дознания МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной по признакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Органом предварительного расследования установлено, что С., будучи подвергнутым мировым судом административному наказанию в ноябре 2016 года в виде штрафа и лишения права управления транспортными средствами сроком на один год и шесть месяцев за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вечером 29 июля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, понимая и осознавая, что подвергнут административному наказанию, управлял автомобилем «ВАЗ 21063» и совершил на нем поездку по ул. Капитана Елькина в п.г.т. Сафоново ЗАТО г.Североморск.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены сотрудниками ОГИББД МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной.

На стадии предварительного расследования органом дознания в отношении С. была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Убедившись в достаточности собранных по уголовному делу доказательств вины С. в совершении названного преступления, прокуратура города направила уголовное дело для рассмотрения по существу в мировой судебный участок Североморского судебного района Мурманской области.



За совершение преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, судом может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет.



/ Прокуратура Мурманской области /



