Под Кировском ночью сгорел автобус

11 сентября 2017 года в 03:53 на пульт дежурной службы "01" поступила информация о возгорании автобуса на а/д Кировск - Коашва. В результате пожара транспортное средство выгорело полностью до кузова на S-10 м.кв. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (4 чел. личного состава, 1 ед. техники). Причины пожара устанавливаются.



Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»



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