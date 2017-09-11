Губернатор Марина Ковтун поздравила вновь избранных глав регионов

10 сентября в 16 субъектах России прошли выборы глав регионов. Граждане избрали руководителей исполнительной власти республик Бурятия, Карелия, Марий Эл, Мордовия и Удмуртской республики, Пермского края, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областей и города федерального значения Севастополь.



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила вновь избранным главам регионов поздравительные телеграммы, в которых выразила уверенность, что им в полной мере удастся оправдать доверие избирателей.



«Вам предстоит большая работа, направленная на всестороннее развитие территории, улучшение социально-экономической ситуации, повышение качества жизни граждан. От всей души желаю вам успехов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии для созидательного труда на благо ваших земляков!», – говорится в тексте поздравления.





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