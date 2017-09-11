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11.09.2017 12:10

Губернатор Марина Ковтун поблагодарила Избирательную комиссию Мурманской области, территориальные и участковые избиркомы за проведение выборной кампании

Сегодня в ходе рабочей встречи с заместителем председателя Избирательной комиссии Мурманской области Елизаветой Евсюковой губернатор Марина Ковтун поблагодарила региональный избирком, территориальные и участковые избирательные комиссии за качественную организацию и проведение выборной кампании.

«Вы достойно справились со своей задачей, обеспечили условия для честной, конкурентной борьбы», – отметила Марина Ковтун.

Елизавета Евсюкова рассказала, что в единый день голосования 10 сентября выборы состоялись в восьми муниципальных образованиях Мурманской области. На 50 депутатских мандатов претендовали 139 кандидатов как от политических партий, так и в порядке самовыдвижения. Из 50 избранных депутатов 39 представляют всероссийскую политическую партию «Единая Россия», два – КПРФ, девять выдвинули свои кандидатуры самостоятельно. Также Елизавета Евсюкова отметила высокую для муниципальных кампаний явку избирателей, отсутствие жалоб и общую положительную оценку состоявшихся выборов.


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