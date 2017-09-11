Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
11.09.2017 11:55

Отряд кораблей и судов Северного флота вошёл в море Лаптевых

Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, выполняющий задачи арктического похода под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил, вошёл в море Лаптевых.
Накануне североморцы встретились с атомным ледоколом «Вайгач» и в его сопровождении преодолели ледовоопасные районы проливов Матисена и Вилькицкого. Проход за ледоколом осуществлялся в строю кильватера. Корабли и суда шли друг за другом в определённом порядке. Непосредственно за ледоколом следовал флагман отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», потом - большой десантный корабль «Кондопога», гидрографическое судно «Сенеж», большой морской танкер «С.Осипов» и килектор КИЛ-164. Замыкало строй спасательно-буксирное судно «Памир».
Маршрут движения по проливам был выбран в безопасном удалении от ледового поля и дрейфующих льдов. Перед проходом была проведена воздушная разведка с вертолёта Ка-27ПС.
В море Лаптевых отряд кораблей СФ проведёт ряд тактических учений и дойдёт до крайней восточной точки маршрута арктического похода – острова Котельный, на котором расположена база Северного флота «Северный клевер».
Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. 9 сентября в состав отряда кораблей и судов Северного флота вошло гидрографическое судно «Сенеж».

/Пресс-служба Северного флота/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 57
Евро = 68.69
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.