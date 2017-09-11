Отряд кораблей и судов Северного флота вошёл в море Лаптевых

Отряд боевых кораблей и вспомогательных судов Северного флота, выполняющий задачи арктического похода под флагом командующего Кольской флотилии разнородных сил, вошёл в море Лаптевых.

Накануне североморцы встретились с атомным ледоколом «Вайгач» и в его сопровождении преодолели ледовоопасные районы проливов Матисена и Вилькицкого. Проход за ледоколом осуществлялся в строю кильватера. Корабли и суда шли друг за другом в определённом порядке. Непосредственно за ледоколом следовал флагман отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», потом - большой десантный корабль «Кондопога», гидрографическое судно «Сенеж», большой морской танкер «С.Осипов» и килектор КИЛ-164. Замыкало строй спасательно-буксирное судно «Памир».

Маршрут движения по проливам был выбран в безопасном удалении от ледового поля и дрейфующих льдов. Перед проходом была проведена воздушная разведка с вертолёта Ка-27ПС.

В море Лаптевых отряд кораблей СФ проведёт ряд тактических учений и дойдёт до крайней восточной точки маршрута арктического похода – острова Котельный, на котором расположена база Северного флота «Северный клевер».

Шестой арктический поход надводных сил Северного флота поход начался 10 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. В составе отряда – большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», суда обеспечения: танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир» и килекторное судно КИЛ-164. 9 сентября в состав отряда кораблей и судов Северного флота вошло гидрографическое судно «Сенеж».



/Пресс-служба Северного флота/