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11.09.2017 11:20

Позади 400 километров пути. В Мурманской области завершилась легендарная гонка "Арктик Трофи". Кто в этом году стал победителем?

Алексей Котович.

В Кольском районе финишировала легендарная гонка "Арктик Трофи". Напомним, старт соревнованиям был дан 3 сентября на центральной площади Кандалакши. Позади 400 километров пути от Белого до Баренцева моря. К слову, не смотря на серьезную подготовку дойти до финала смогли только 9 из 13 экипажей.
Директор клуба "Арктик Трофи" Владимир Ежов: "Как в любом марафоне - необходимы учитывать не только собственно физические силы, но возможности. Потому что они, разумеется, не безграничны. Чемм быстрее ты едешь - тем меньше шансов добраться до финиша".
В итоге 1 место досталось московской команде "НимАл", второе - у "Экипажа-14", так же из Москвы. Третья ступенька пьедестала у норвежского "Викинга". Апатитчане из команды "Темная лошадка" тоже имели все шансы, но из-за поломки вынуждены были сойти с дистанции на последнем этапе. В итоге - четвертое место.
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