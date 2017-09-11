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11.09.2017 13:00

Представители регионального Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях региона

Ежегодно  представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области проводят профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях региона. Их главная цель – знакомство детей с правилами безопасного поведения, воспитание осторожности и аккуратности в поведении на водоемах.
К примеру, государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка п. Никель ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» на занятиях рассказывают, как правильно вести себя на водоемах,  так же -  о том, как вести себя в случае, если все-таки случилась беда.
Также инспекторы «водных дорог» напоминают, дети – это  самое  дорогое, что у нас есть! Организуйте их отдых  таким образом, чтобы не подвергать опасности. Не  оставляйте  детей у воды без контроля, разъясняйте им простые  правила  безопасного поведения, отдыхайте вместе с ними.

Помните,  ваша безопасность и безопасность ваших  детей  зависят, прежде всего, от вас самих.

/Главное управление МЧС России по Мурманской области/
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