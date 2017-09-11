Представители регионального Центра ГИМС проводят профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях региона

Ежегодно представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области проводят профилактические мероприятия в общеобразовательных учреждениях региона. Их главная цель – знакомство детей с правилами безопасного поведения, воспитание осторожности и аккуратности в поведении на водоемах.

К примеру, государственные инспекторы по маломерным судам инспекторского участка п. Никель ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» на занятиях рассказывают, как правильно вести себя на водоемах, так же - о том, как вести себя в случае, если все-таки случилась беда.

Также инспекторы «водных дорог» напоминают, дети – это самое дорогое, что у нас есть! Организуйте их отдых таким образом, чтобы не подвергать опасности. Не оставляйте детей у воды без контроля, разъясняйте им простые правила безопасного поведения, отдыхайте вместе с ними.



Помните, ваша безопасность и безопасность ваших детей зависят, прежде всего, от вас самих.



/Главное управление МЧС России по Мурманской области/







