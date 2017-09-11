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11.09.2017 13:15

В Мурманске сотрудниками полиции раскрыты кражи из автомобилей

В полицию поступило заявление от мужчины 1968 года рождения по факту хищения из салона его автомобиля «Тойота», припаркованного у дома по улице Зои Космодемьянской, имущества на общую сумму свыше 9 тысяч рублей.
Полицейские, прибыв на место происшествия, установили, что кража произошла путем разбития стекла. Из салона автомобиля были похищены навигатор, спиннинг, два набора набор инструментов и налобный фонарь. Эксперт снял отпечатки пальцев рук и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый – ранее неоднократно судимый 21-летний житель областного центра – был установлен и задержан. В ходе разбирательства оперативники выяснили, что имеются основания подозревать задержанного в совершении аналогичного преступления на территории района.
Так, из салона автомобиля «УАЗ Патриот», припаркованного у дома по улице Зои Космодемьянской, было похищено имущество на общую сумму свыше 12 тысяч рублей. Злоумышленник воспользовался тем, что заявитель оставил заднюю дверь автомобиля открытой, и похитил похитил видеорегистратор, магнитолу и радар-детектор.
Подозреваемый признался в совершении противоправных деяний и рассказал, что причиной совершения преступлений послужило желание заработать денег от продажи похищенного имущества.
По фактам краж из автомобилей возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». За совершение подобных деяний предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на сроки от двух до пяти лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


/УМВД России по городу Мурманску/
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