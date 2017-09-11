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11.09.2017 10:45

Большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» обеспечил проводку очередного конвоя через Аденский залив

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», выполняющий учебно-боевые задачи в дальней океанской зоне, обеспечил проводку очередного конвоя через Аденский залив в Красное море.
Российские моряки сопроводили балкер под флагом государства Барбадос из северной части Аравийского моря. Совместное плавание продолжалось в течение трёх суток, пока не были пройдены опасные районы южной части Красного моря. В настоящее время угроза нападения пиратов на гражданское судно минимальна и оно продолжило движение самостоятельно.
Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» приступил к проведению учения по передаче жидких грузов от танкера «Кама» на ходу кильсватерным способом. После пополнения запасов российские моряки продолжат сопровождение гражданских судов из Красного моря в сторону Индийского океана.
БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел из главной базы Северного флота – Северомроска в конце июня для участия в Главном Военно-морском параде на Кронштадтском рейде. 12 августа корабль вошёл в Средиземное море, а 25 августа - в Красное море через Суэцкий канал. Основной задачей экипажа на данном этапе дальнего похода является обеспечение безопасности гражданского судоходства в районе Аденского залива.
За время дальнего похода российский корабль прошел уже более 12000 морских миль.

/Пресс-служба Северного флота/
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