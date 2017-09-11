На заседании антинаркотической комиссии Мурманской области обсудят результаты пресечения незаконного оборота наркотиков

12 сентября в большом зале регионального правительства состоится очередное заседание антинаркотической комиссии Мурманской области.



В рамках заседания будут рассмотрены актуальные вопросы противодействия распространению наркопотребления и наркопреступности на территории Мурманской области.



О результатах работы по пресечению незаконного оборота наркотиков в исправительных учреждениях области, а также об организации межведомственного взаимодействия в рамках осуществления индивидуально-профилактической работы с осужденными потребителями наркотиков расскажет Алексей Климов – врио первого заместителя начальника УФСИН России по Мурманской области.



С докладом об организации межведомственного взаимодействия при возложении судом на наркопотребителей, совершивших преступления либо административные правонарушения, дополнительной обязанности в виде прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинской или социальной реабилитации выступит Сергей Орлов – начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области.



Особое внимание антинаркотической комиссией уделяется выявлению каналов поступления на территорию региона наркотических средств, психотропных веществ посредством железнодорожного транспорта. О результатах работы в этом направлении расскажет Дмитрий Картамышев – начальник отдела уголовного розыска Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте.



Также на заседании будут рассмотрены результаты деятельности антинаркотических комиссий в муниципальных образованиях ЗАТО Александровск и ЗАТО пос. Видяево. С докладами выступят глава администрации ЗАТО Александровск – председатель антинаркотической комиссии ЗАТО Александровск Семён Кауров и глава администрации ЗАТО п. Видяево – председатель Антинаркотической комиссии муниципального образования Вячеслав Градов.



Заседание антинаркотической комиссии начнется 12 сентября в 15.00 (г. Мурманск, пр. Ленина, 75, средний подъезд, IV этаж, зал заседаний правительства).





/ Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области /



