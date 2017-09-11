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11.09.2017 11:30

В Мурманске состоялся традиционный фестиваль спорта "Гольфстрим". Тысячи зрителей пришли поддержать спортсменов

Любовь Дубова.

В столице Заполярья отгремел международный спортивно-культурный фестиваль "Гольфстрим". Он собрал несколько тысяч участников и зрителей на площадке у Кольского залива и над ним.  Ранним утром стартовали пловцы. Температура воздуха в этот момент была  даже ниже воды. Дистанцию 1200 метров первым преодолел голландец Феджил Хестерман. На это ему потребовалось 15 минут и 18 секунд. Лучшая у женщин Маргарита Карпачева из Новосибирска. На эстакаде моста собрались те, кто готовился преодолеть свои 1611 метров. Сразу после церемонии открытия фестиваля.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Дорогие земляки, это праздник спорта, это праздник здоровья, это праздник молодости, и сегодня просто замечательный день, который объединил всех нас здесь ради того, чтобы вдохнуть свежего морского воздуха, проболеть, пробежать, состязаться в соревнованиях. Я благодарю администрацию города Мурманска, комитет по спорту города Мурманска, за то, что они приложили столько усилий и организовали столь масштабный праздник".
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Сегодня мы свяжем два берега Кольского залива замечательными спортивными соревнованиями. Самые мужественные из нас уже преодолели Кольский залив вплавь, а те, кто хочет установить рекорд в беге, собрались здесь, на левом берегу залива. Я уверен, проигравших сегодня не будет".
Открыли движение по Кольскому мосту традиционно мотоциклисты, за ними люди на колясках, следом конкобежцы и хоккеисты - на роликах. И единой командой стартовали около 10 тысяч участников массового легкоатлетического пробега. Весь день - соревнования, развлекательная программа, выставка военной техники. 50 команд пробежали, проползли, проплыли полосу препятствий "Крейзи миля". Тут же автокросс, пляжный волейбол, мини-футбол. В финале фестиваля - показательные выступления морских пехотинцев Северного флота. Фестиваль "Гольфстрим" вновь подтвердил звание "бренд Мурманска"
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филиппов: "Организаторам фестиваля удалось сделать этот праздник не только интересным для самих участников, но и зрелищным именно для зрителей, для мурманчан, которые пришли провести здесь время со своими детьми, показать детям и прививать детям любовь к спорту. Огромное спасибо организаторам! Все сделано на высшем уровне. Я уверен, что в будущем наш фестиваль будет еще больше популяризирован, и будет  говорить всему миру о том, что Мурманск - это спортивный город".
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