За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести, 1 человек погиб.

8 сентября около 8 часов 30 минут в Мурманске на улице Подгорной водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», при повороте направо заблаговременно не принял крайнего правого положения на проезжей части, не предоставил преимущество в движении автобусу «МАЗ» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 56-летняя пассажирка автобуса «МАЗ» обслужена амбулаторно.

10 сентября около 6 часов на 10 км автодороги «Апатиты – Кировск» водитель управляя автомобилем «Мерседес», совершая обгон попутно движущегося транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21140» с последующим опрокидыванием автомобиля и съездом в левый придорожный кювет по ходу движения. В результате ДТП 21-летняя пассажирка автомобиля «Мерседес» скончалась до приезда скорой медицинской помощи, 23-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля «Мерседес» получили ранения различной степени тяжести.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2011 нарушений Правил дорожного движения.

94 нарушений допущено пешеходами, 41 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 26 водителей.

Выявлено 19 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1255 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 62 столкновения с материальным ущербом (без пострадавших).







/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



