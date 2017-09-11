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11.09.2017 10:10

Девятиклассники Мурманской области сдают в дополнительный период экзамены по выбору

Сегодня, 11 сентября, согласно расписанию проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в дополнительный период девятиклассники Мурманской области сдадут экзамены по литературе, истории, биологии и физике на 11 пунктах проведения экзаменов.

На выполнение экзаменационной работы по литературе отводится 3 часа 55 минут. Во время экзамена участникам разрешается пользоваться полными текстами художественных произведений, а также сборниками лирики.

На выполнение экзаменационной работы по истории и биологии дается 3 часа.

Продолжительность экзамена по физике составляет 3 часа. При вычислениях разрешается использовать непрограммируемый калькулятор.

«Несмотря на то что основные сроки проведения ГИА в 9 классах завершены и идет дополнительный период, на пунктах приема экзаменов неукоснительно соблюдается порядок проведения экзаменов. Осуществляется контроль за проведением экзаменов со стороны специалистов Министерства образования и науки Мурманской области и общественных наблюдателей. Напоминаю, что результаты экзаменов по предметам по выбору с 2017 года влияют на получение аттестата», – отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.


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