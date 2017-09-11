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11.09.2017 11:10

"ТРАССА" Мурманска. В областном центре стартовал региональный фестиваль

Андрей Зайцев.

X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодежного творчества "ТРАССА-2017" открывает свои площадки для активных, энергичных и инициативных. Танцевальная битва поклонников клубного танца - это всегда накал страстей и эмоций. Хип-хоп, хаус и брейк-данс. "Пит-стоп" снова в Мурманске. Разные номинации, возраст и уровень подготовки. Любители профессионалы на танцполе выявляли лучших мастеров.
Ведущий площадки "Пит-стоп" Вячеслав Бурцев: "Проходит всё в рамках битвы, танцоры становятся друг против друга, каждый показывает свой выход и судью определяют, кто показал себя лучше. Здесь оценивается техника, скорость, музыкальность и всё остальное".
Светлана Печенина, Камилла Тагиева: "Мы занимаемся 4 раза в неделю. - Хватает? - Да. - А дома для себя перед зеркалом? - Тоже, да!"
Другая площадка "ТРАССЫ-2017". Отборочный тур открытого молодежного фестиваля вокала "Взлетная полоса". На прослушивании 20 претендентов. Профессионалы знают секреты успеха. На сцене оценивается каждая мелочь. Не только голос. Но и стиль, и умение подать себя. Именно региональные конкурсы и закладывают первые составляющие будущего большого успеха. Впрочем, как утверждают профессионалы, школа Кольского Заполярья - образцовая.
Член жюри молодежного фестиваля вокала "Взлётная полоса" Ольга Обухова: "Я всегда говорю, что Мурманская область, она богата именно на профессионалов-вокалистов. Когда мы выезжаем на всероссийские, международные конкурсы, хочу сказать с полной ответственностью, что там конкуренция намного меньше, чем в конкурсах, в которых мы принимаем участие в областных".
Участница открытого молодежного фестиваля вокала "Взлетная полоса" Лолита Смолина: "Преград нет. Их никогда не будет. Мне кажется, я никогда не скажу - всё, остановилась, больше учиться петь не надо. Всегда надо учиться чему-то".
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