XXI традиционные Саамские игры в Лопарской. Насыщенная культурная программа и соревнования в национальных видах спорта

Артем Дашевский.

В Лопарской прошли XXI традиционные Саамские игры. Маленькое село в Кольском районе в очередной раз собрало большой десант гостей. Насыщенная культурная программа. Большой творческий калейдоскоп исполнителей. От самобытных саамских песен до фолк-рока. Традиционные угощения - уха из семги и чай с травами.

Глава администрации Кольского района Александр Лихолат: "Самое главное, что вот такой маленький саамский народ собирает огромное количество гостей. Это, конечно, гостеприимство саамов и мы будем делать все возможное, чтобы сохранить культуру саамского народа и развивать". И, конечно, спортивная составляющая. Стрельба из арбалета, метание аркана, ловля рыбы на банку и изюминка любых саамских игр - женский футбол. Баталии разыгрались нешуточные. В итоге победа досталась команде из Колы. Следующие саамские игры ждут гостей в марте. Они пройдут в Мурманске, Ловозере и Краснощелье в рамках традиционного Праздника Севера.

Член Совета Федерации ФС РФ Татьяна Кусайко: "Я очень рада, что наша Кольская земля принимает гостей на таких традиционных национальных саамских играх. И, самое важное, это сохранение этнической культуры. Это социально-экономическое развитие народов малочисленных Севера".





