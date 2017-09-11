Муниципальным образованиям региона предоставлена субсидия комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил очередные субсидии в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений на реализацию социально значимых обязательств в размере 6876698,75 руб.
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ГАУМО «Центр спортивной подготовки»
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Отпускные сотрудникам
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3544940=00
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ГАУМО «Центр спортивной подготовки»
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Мероприятия по поддержке
технически-прикладных видов спорта
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179000=00
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ГАУМО «Центр спортивной подготовки»
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Развитие информационно-
технологической инфраструктуры
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15700=00
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Комплексная СШОР
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Оплата коммунальных услуг,
услуг связи
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103800=00
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Кировская СШОР по горнолыжному спорту
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Аванс сотрудникам,
оплата коммунальных платежей
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450000=00
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Кировская СШОР по горнолыжному спорту
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Закупка спортивного оборудования
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1960000=00
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МОСШОР по зимним видам спорта
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Коммунальные расходы, связь
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215471=97
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Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту
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Оплата за электроэнергию, охрану, аренду
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400000=00
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Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту
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Развитие информационно-
технологической инфраструктуры
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7786=78