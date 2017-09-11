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11.09.2017 11:45

Муниципальным образованиям региона предоставлена субсидия комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил очередные субсидии в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений на реализацию социально значимых обязательств в размере 6876698,75 руб.

ГАУМО «Центр спортивной подготовки»

Отпускные сотрудникам

3544940=00

ГАУМО «Центр спортивной подготовки»

Мероприятия по поддержке

технически-прикладных видов спорта

179000=00

ГАУМО «Центр спортивной подготовки»

Развитие информационно-

технологической инфраструктуры

15700=00

Комплексная СШОР

Оплата коммунальных услуг,

услуг связи

103800=00

Кировская СШОР по горнолыжному спорту

Аванс сотрудникам,

оплата коммунальных платежей

450000=00

Кировская СШОР по горнолыжному спорту

Закупка спортивного оборудования

1960000=00

МОСШОР по зимним видам спорта

Коммунальные расходы, связь

215471=97

Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту

Оплата за электроэнергию, охрану, аренду

400000=00

Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту

Развитие информационно-

технологической инфраструктуры

7786=78


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