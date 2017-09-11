Муниципальным образованиям региона предоставлена субсидия комитетом по физической культуре и спорту Мурманской области

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области предоставил очередные субсидии в адрес муниципальных образований и подведомственных учреждений на реализацию социально значимых обязательств в размере 6876698,75 руб.

ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Отпускные сотрудникам 3544940=00 ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Мероприятия по поддержке технически-прикладных видов спорта 179000=00 ГАУМО «Центр спортивной подготовки» Развитие информационно- технологической инфраструктуры 15700=00 Комплексная СШОР Оплата коммунальных услуг, услуг связи 103800=00 Кировская СШОР по горнолыжному спорту Аванс сотрудникам, оплата коммунальных платежей 450000=00 Кировская СШОР по горнолыжному спорту Закупка спортивного оборудования 1960000=00 МОСШОР по зимним видам спорта Коммунальные расходы, связь 215471=97 Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту Оплата за электроэнергию, охрану, аренду 400000=00 Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту Развитие информационно- технологической инфраструктуры 7786=78



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