Подать заявление через представителя можно в Личном кабинете на сайте ПФР

В Личном кабинете на сайте ПФР реализована возможность подать заявление от лица представителя (родителя, усыновителя, опекуна или попечителя). Для этого гражданин – законный представитель заявителя – должен через свой Личный кабинет на сайте www.pfrf.ru и идентифицировать себя как представителя, выбрав соответствующую опцию.
При оформлении заявления должны быть указаны как данные представителя, так и данные заявителя. Также необходимо внести информацию во все остальные поля, требующие заполнения.
В данный момент таким способом можно подать следующие заявления:
о назначении пенсии;
о переводе с одной пенсии на другую;
о доставке пенсии;
об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии;
о назначении ежемесячной денежной выплаты;
о доставке социальных выплат;
о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере;
о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы;
о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином;
о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за нетрудоспособным гражданином;
о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Напомним, доступ к услугам ПФР с использованием персональных данных возможен только при наличии подтвержденной учетной запись на Портале государственных и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru.
/Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской области/