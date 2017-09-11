Осуждены нарушители Государственной границы РФ, выявленные карельскими пограничниками на территории Мурманской области

В июле 2017 года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия задержали за рубежом инженерно-технических сооружений двух лиц, следовавших в направлении Государственной границы РФ. Документов, удостоверяющих личность, данные граждане при себе не имели.

В хоте проведенных совместно с представителями УФСБ России по Мурманской области оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что данные лица являются гражданами Сирийской Арабской Республики и имеют намерения незаконно пересечь российско-норвежский участок границы с целью поиска лучших условий жизни.

По результатам проверки следственным отделом УФСБ России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.3. ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ). Иностранцы были заключены под стражу.

10 сентября 2017 года вступило в силу решение Печенгского районного суда Мурманской области в отношении двух граждан Сирийской Арабской Республики, задержанных при попытке незаконного пересечения Государственной границы РФ. Иностранные граждане были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.3. ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение государственной границы РФ) и привлечены к уголовной ответственности в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



/Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия/