Каждый ребенок должен воспитываться в семье! В Мурманске завершила свою программу выставка-форум "Вместе - ради детей! Вместе с семьёй!"

Андрей Зайцев.

Дети должны воспитываться в семье без морального и силового давления, именно так считают организаторы интерактивной игры, которая завершила в Мурманске программу VIII всероссийской выставки-форума "Вместе - ради детей! Вместе с семьёй!" Команды, состоящие из детей и взрослых, должны вместе пройти по маршруту, указанному на карте и выполнить все задания. А на пути им будут встречаться герои из детства, но ставящие взрослые задачи.

Организатор интерактивного квеста Алексей Неумоин: "Мультик "Карлсон" всем известный. Аниматор на точке будет задавать вопросы участникам. И участники должны определить, что же сделал неправильно Карлсон в какой-то ситуации".

Организатор выставки форума - Фонд поддержки детей, находящихся в трудных жизненных ситуациях - 8 лет проводит, в том числе, и такую форму пропаганды здоровых отношений в семье и образовательных учреждениях. Везде, где дети общаются со взрослыми необходимо дать понять каждому участнику диалога, что права и обязанности есть у каждого.

Ведущая программ радиостанции "Маяк" Маргарита Митрофанова: "По России, как выясняется, это каждый третий ребёнок бывает отлуплен, при том люто. И родители мотивируют это тем, что "меня лупили - и я буду". Это вообще неприемлемо. Ребёнок не может ответить, что бы он не делал".

Участница квеста Татьяна Костина: "Ребёнка можно воспитать, только любя его, показывая ему откровенно, я - тоже человек, я так же чувствую, я так же понимаю, я так же люблю, так же переживаю и болею за тебя. Ты - самый любимый. И только любовью можно сделать всё".





