Как на практике реализуются инициативы заполярного казачества? Депутаты областной Думы побывали в посёлке Пушной Кольского района

Артем Дашевский, Любовь Дубова.

Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество на деле. Представительная делегация в поселке Пушной. Региональный парламентарии посетили небольшой населенный пункт Кольского района по приглашению заполярных казачьих объединений.

На полях Пушного кипит работа. Сезон сенокоса в разгаре. Уборка травы - необходимость. Обеспечение пожарной безопасности ближайших населенных пунктов на перспективу. Чтобы весной гектары сухостоя не вспыхнули от малейшей искры.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства, казак Туломского станичного казачьего общества Алексей Зубарев: "Только здесь семь населенных пунктов, не считая вокруг садово-огороднических обществ очень много. И вся эта трава может принести такую беду, если её не убрать".

Решение этой задачи взяли на себя казаки. Помогли и техникой, и рабочей силой. Сотрудничество взаимовыгодное. Часть травы отправят в фермерские хозяйства. Одно из них находится в Пушном. Здесь держат коров и свиней, недавно при областной поддержке приобретено оборудование для молочного производства. Руководит всем Владимир Животкевич, он также состоит в казачьем объединении.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Животкевич: "Вместе-то проще, вместе проще, помогать друг другу легче будет. А поодиночке - веточку, веник не сломать, тяжело В Мурманской области зарегистрировано шесть казачьих обществ. Они официально занимаются фермерством, охотой, рыбалкой. Помогают обеспечивать порядок на массовых мероприятиях, нередко принимают участие в тушении лесных пожаров.

Глава крестьянско-фермерского хозяйства, казак Туломского станичного казачьего общества Алексей Зубарев: "Не надо этих людей обучать, не надо им говорить, что делать, они четко уже в спецодежде приходят, забирают ранцы, знают, что им делать".

Заполярные казаки недавно вошли во Всероссийскую организацию. И подготовили пятилетний план развития, с приставкой "бизнес". В основе - создание крупного комплекса мясного и молочного животноводства в Кольском районе. Уже закуплено 40 голов, которые пока содержатся в коровниках совхоза "Полярная звезда".

Заместитель председателя Мурманской областной Думы (руководитель фракции "Единая Россия") Владимир Мищенко: "Сообщества, которые созданы, можно было бы в разные формы обличить. Это казачество, оно работает. Реально показывает, какие дела они делают для нашего сообщества, для мурманчан, для северян. И поэтому, я думаю, мы несколько отстаем законодательно. Нам необходимо принимать закон и деятельность казаков вводить в правовое русло".

Депутаты также посетили турслет школьников "Золотая осень". Он много лет проводится близ Пушного. Ребята не только участвуют в соревнованиях, а также учатся готовить традиционные блюда казаков и изучают казачьи заповеди.