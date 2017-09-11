Выпускники Мурманской области написали экзамен по математике

В Мурманской области прошел основной государственный экзамен и единый государственный экзамен по второму обязательному предмету – математике. Технологические сбои не зафиксированы.



Для организации ЕГЭ в сентябрьские сроки задействован пункт проведения в г. Коле, во всех аудиториях которого обеспечена прямая видеотрансляция в режиме онлайн. Для проведения ОГЭ задействовано 14 пунктов.



«К организации и проведению экзаменов в сентябрьские сроки на территории региона предъявляются такие же серьезные требования, как и в основной период», – подчеркнула министр образования и науки области Наталия Карпенко.



Контролировали соблюдение установленного порядка члены государственной экзаменационной комиссии, общественные наблюдатели, специалисты Минобрнауки области.



Результаты ОГЭ будут объявлены участникам не позднее 13 сентября, результаты ЕГЭ – не позднее 15 сентября.





/ Министерство образования и науки Мурманской области /