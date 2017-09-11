Плановые отключения в Мурманске на 11 сентября

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 11 сентября.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

08.30 – 23.00 ул. Радищева, 35/8, 37/7

ул. Куйбышева, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 4, 5

ул. Павлова, 19



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 11.00 ул. Крупской, 40а



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.



/Администрация города Мурманска/