В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка масштабных моделей

Артем Дашевский.

Её организовали любители собирать точные копии в миниатюре. Гости музея могут познакомиться с историей развития техники и увидеть сборные модели Второй мировой войны и современности: авиации, бронетехники и флота. Кроме того, в экспозиции представлены исторические миниатюры, сделанные своими руками. Здесь можно с головой окунуться в атмосферу военных действий.

Организатор выставки Даниил Сергеев: "Люди, которые занимаются моделизмом, они очень разрознены и каждый занимается своим направлением. Либо авиация, либо бронетехника. Вот мы таким событием решили объединить всех моделистов Мурманска. И организовать такую выставку".





