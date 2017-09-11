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11.09.2017 09:18

"Золотая осень". Турслет - в рамках традиционной спартакиады - прошел в Кольском районе

Любовь Дубова.

Карты, компас и "шестое чувство". В Кольском районе прошел турслет "Золотая осень" в рамках традиционной спартакиады. В лесу близ Пушного школьники разбили палаточный лагерь. 8 подготовленных команд два дня жили в походных условиях. Проверяли на практике знания, полученные на уроках ОБЖ и курсах по туризму. В программе состязаний - полоса препятствий и спортивное ориентирование. Соревнования проводятся больше 10 лет. Никто из участников не заблудился.
Главный секретарь соревнований "Золотая осень" Инна Курбатова: "Усложненная карта. Потому что здесь много подъемов и спусков, поэтому ориентир может сбиться по азимуту. Поэтому - надо очень хорошо знать рельеф и азимут, брать правильно, где находится контрольный пункт. Здесь очень сложный рельеф. Нужно читать карту. А так, вообще, легко".
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