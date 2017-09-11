В Кандалакше реализуют проект по благоустройству города

Артем Дашевский.

Начали с набережной. Добровольцы убрали мусор на территории Коротежного наволока. В дальнейших планах вырубить кустарник, выровнять рельеф. Эта территория, по словам местных жителей, необычайно красива и находится в шаговой доступности от центра города. Здесь может появиться новая рекреационная зона, которая станет излюбленным местом отдыха кандалакшан.

Блиц-опрос: "Очень хочется сохранить красоту, целостность природы и иметь возможность наслаждаться морским пейзажем и вдыхать соленый воздух".





