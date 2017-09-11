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11.09.2017 09:10

В Кандалакше реализуют проект по благоустройству города

Артем Дашевский.

Начали с набережной. Добровольцы убрали мусор на территории Коротежного  наволока. В дальнейших планах вырубить  кустарник, выровнять рельеф. Эта территория, по словам местных жителей, необычайно красива и находится в шаговой доступности от центра города. Здесь может появиться новая рекреационная зона, которая станет излюбленным местом отдыха кандалакшан.
Блиц-опрос: "Очень хочется сохранить красоту, целостность природы и иметь возможность наслаждаться морским пейзажем и вдыхать соленый воздух".
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