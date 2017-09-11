Пройти по маршруту, указанному на карте и выполнить все задания. Игра-квест для участников выставки-форума в Мурманске

Андрей Зайцев.

Дети должны воспитываться в семье без морального и силового давления, именно так считают организаторы интерактивной игры, которая завершила в Мурманске программу VIII всероссийской выставки-форума "Вместе-ради детей! Вместе с семьёй!" Команды должны были вместе пройти по маршруту, указанному на карте и выполнить все задания. А на пути им встречались герои из детства, которые ставили перед ними вполне взрослые задачи.

Организатор интерактивного квеста Алексей Неумоин: "Мультик "Карлсон" всем известный. Аниматор на точке будет задавать вопросы участникам. И участники должны определить, что же сделал неправильно Карлсон в какой-то ситуации".





