В Мурманской области стартовал молодежный фестиваль "ТРАССА"

Артем Дашевский.

X Мурманский открытый региональный фестиваль поддержки и развития молодежного творчества "ТРАССА-2017" открывает свои площадки для активных, энергичных и инициативных. Танцевальная битва поклонников клубного танца - это всегда накал страстей и эмоций. Хип-хоп, хаус и брейк-данс. "Пит-стоп" снова в Мурманске. Разные номинации, возраст и уровень подготовки. Любители профессионалы на танцполе выявляли лучших мастеров. Другая площадка "Трассы-2017". Отборочный тур открытого молодежного фестиваля вокала "Взлетная полоса". Именно региональные конкурсы и закладывают первые составляющие будущего большого успеха. Впрочем, как утверждают профессионалы, школа Кольского Заполярья - образцовая.



