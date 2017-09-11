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11.09.2017 08:46

В рамках VIII всероссийской выставки-форума "Вместе - ради детей! Вместе с семьёй!" в Мурманске прошла интерактивная игра

Андрей Зайцев.

Дети должны воспитываться в семье без морального и силового давления, именно так считают организаторы интерактивной игры, которая завершила в Мурманске программу VIII всероссийской выставки-форума "Вместе - ради детей! Вместе с семьёй!" Команды должны были вместе пройти по маршруту, указанному на карте и выполнить все задания. А на пути им встречались герои из детства.  Организатор выставки форума 8 лет проводит в том числе и такую форму пропаганды здоровых отношений в семье и образовательных учреждениях. Везде, где дети общаются со взрослыми необходимо дать понять каждому участнику диалога, что права и обязанности есть у каждого.
Ведущая программ радиостанции "Маяк" Маргарита Митрофанова: "По России, как выясняется, это каждый третий ребёнок, при том люто. И родители мотивируют это тем, что "меня лупили - и я буду". Это вообще неприемлемо. Ребёнок не может ответить, что бы он не делал".
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