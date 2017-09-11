XXI традиционные Саамские национальные игры прошли в Кольском районе

Артем Дашевский.

В Лопарской прошли XXI традиционные Саамские игры. Маленькое село в Кольском районе в очередной раз собрало большой десант гостей. Насыщенная культурная программа. Большой творческий калейдоскоп исполнителей. От самобытных саамских песен до фолк-рока. Традиционные угощения - уха из семги и чай с травами, и, конечно, спортивная составляющая. Стрельба из арбалета, метание аркана, ловля рыбы на банку и изюминка любых саамских игр - женский футбол. Баталии разыгрались нешуточные. В итоге победа досталась команде из Колы. Следующие саамские игры ждут гостей в марте. Они пройдут в Мурманске, Ловозере и Краснощелье в рамках традиционного Праздника Севера.

Заместитель министра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Михаил Шилов: "Мы поддерживаем коренные малочисленные народы. У нас в правительстве есть программа поддержки, как федеральная, так и региональная. Это прекрасный народ и его надо поддерживать. Его культуру, его традиции. В конце концов, сегодня здесь можно и попробовать саамскую уху и приобщиться к культуре этого народа".





