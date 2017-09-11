Большой десантный корабль «Александр Отраковский» выполнил задачи межвидового учения на Таймыре и прибыл в Североморск

В главную базу Северного флота – Североморск – прибыл большой десантный корабль «Александр Отраковский», выполнивший задачи межвидового тактического учения сил и войск СФ по обеспечению обороны важного промышленного объекта на полуострове Таймыр.

Доклад командира корабля капитана 2 ранга Евгения Алексеева о выполнении поставленных задач принял заместитель командующего Северным флотом по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков. От лица командования флота он поздравил военных моряков с возвращением в родную базу, отметил профессионализм североморцев при выполнении поставленных задач, пожелал дальнейших успехов в службе и боевой подготовке.

Североморцы выразили готовность к новым походам после пополнения запасов и кратковременного отдыха.

Ранее в губе Печенга Баренцева моря экипаж десантного корабля осуществил высадку техники и личного состава подразделений армейского корпуса Северного флота и воздушно-десантных войск, принимавших участие в межвидовом тактическом учении.



Большой десантный корабль «Александр Отраковский» 10 августа вышел из главной базы Северного флота города Североморска в Баренцево море и взял курс в восточные районы Арктики в составе отряда кораблей и судов обеспечения Северного флота.

5 сентября «Александр Отраковский» после участия в межвидовом учении по обороне важного промышленного объекта на полуострове Таймыр вышел из состава отряда Северного флота. По пути следования в пункт постоянной дислокации БДК провёл ряд тренировок и учений.

Экипаж БДК Александр Отраковский» успешно выполняет все возложенные на него задачи. В 2015 - 2016 года БДК «Александр Отраковский» находился вне пункта постоянного базирования 588 суток. Этот дальний поход стал самым продолжительным в современной истории Северного флота.







/Пресс-служба Северного флота/